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Benzine ve motorine çifte indirim geliyor

Benzine ve motorine çifte indirim geliyor
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Araç sahiplerine müjdeli haber... Akaryakıttaki bitmek tükenmez zam yağmuruna indirim molası verildi... Geçen hafta peş peşe gelen zamların ardından benzin ve motorine çifte indirim bekleniyor. İşte güncel, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler ve savaş ortamı, Dolar kurundaki zirve seyri nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bu sefer indirim geliyor.

Son olarak geçen hafta motorine 76 Kuruş, benzine ise 1,59 TL Kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş bu hafta yerini düşüşe bırakırken araç sahiplerine de indirim müjdesi geldi.

Buna göre 22 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş indirim bekleniyor. 

LPG'de ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 19 Ekim Cumartesi itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,09 TL
Motorin fiyatı: 44,07 TL 
LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL
Motorin fiyatı: 43,54 TL 
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,54 TL 
Motorin fiyatı: 44,57 TL
LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,98 TL
Motorin fiyatı: 45 TL
LPG fiyatı: 26,80 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,08 TL
Motorin fiyatı: 45,08 TL
LPG fiyatı: 26,70 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,09 TL
Motorin fiyatı:  45,04 TL
LPG fiyatı: 26,25 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,32 TL
Motorin fiyatı: 44,37 TL
LPG fiyatı: 26,30 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,78 TL
Motorin fiyatı: 44,76 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,89 TL
Motorin fiyatı: 44,87 TL
LPG fiyatı: 26,23 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,16 TL 
Motorin fiyatı: 45,15 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL
Motorin fiyatı: 43,65 TL
LPG fiyatı: 26,17 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,58 TL 
Motorin fiyatı: 44,63 TL
LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  45,79 TL 
Motorin fiyatı: 44,80 TL
LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,78 TL
Motorin fiyatı: 44,74 TL
LPG fiyatı: 26,15 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,82 TL 
Motorin fiyatı: 44,84 TL
LPG fiyatı: 27,35 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,81 TL 
Motorin fiyatı: 44,82 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,22 TL 
Motorin fiyatı: 45,16 TL
LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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