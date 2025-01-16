Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ iddialarıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Akpolat ile birlikte 40 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

İstanbul'da, A.A.'nın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.A.'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

DHA