Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında, tadilat sırasında çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübü yangınına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahiplerinden Şehzade Ş. iki hafta önce kulübün tadilatını görüntüleyerek 'Yenilenmeye devam', 'Bizim işlerin en güzel yanı yenilik ve yenileme' notuyla sosyal medyada hesabında paylaştı.

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş. , İşletme Müdürü Arda A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. gözaltına alındı

SON İTFAİYE RAPORU 2016

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan İmamoğlu, kulübün en son itfaiye raporunu 2016 yılında aldığını ruhsat yenilemesini ise 2018 yılında yaptığını ifade etti.

AYNI ANDA BİN 400 KİŞİ

Gece kulübünün kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenildi.

TADİLATTAYDI

Sezonun en son etkinliğini 9 Mart tarihinde düzenleyen kulüp ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor. Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi. Öte yandan ‘Masquerade'nın Türkiye dışından çok sayıda ünlüyü çeşitli organizasyonlar ile sahneye çıkarttığı biliniyor.