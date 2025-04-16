Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ihaleye fesat karıştırma suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı. Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fidan Gül, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı. Öte yandan Gül'ün hakimlik sorgusunda, 'belediyenin yaptığı tüm işlemler hukuksuzdur' diyerek adres olarak da tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseleri hedef gösterdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

DHA