Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucularından Bilal Erdoğan ile Vakıf Başkanı Enes Eminoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, eski TÜGVA yöneticisi Tamer Özsoy’un, TÜGVA aracılığı ile kamuya yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının 'ikrar' olduğu belirtildi.

HKP avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.

Suç duyurusunda Bilal Erdoğan, Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılarak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da yayınlanan ve tartışma konusu olan 'TÜGVA belgeleri' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yayınlanan belgelerin 'manipüle edildiğini' iddia eden Eminoğlu, TÜGVA'nın faaliyetlerinin hepsinin yasal olduğunu söylemişti.

Eminoğlu ayrıca, belgelerin yurtlarla ilgili yayınlanan kısmının ise dernek tarafından hazırlanmadığını söylemişti:

"Bizim hazırladığımız böyle bir liste yok, burada iddia edilen vakıf ve dernekler de suç duyurusunda bulunabilir, biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bunları alıp servis etmek, bir operasyonun parçası olmak mesele değil, burayla ilgili bir sıkıntı, kanunsuzluk varsa bunları yayınlayan kişi suç duyurusunda bulunsun, hukuksuz bir durum varsa gereği yapılsın, biz de hukuka teslim olalım."