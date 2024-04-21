  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bilim insanları bir sonraki pandeminin ''kaynağını'' açıkladı

Bilim insanları bir sonraki pandeminin ''kaynağını'' açıkladı

Bilim insanları bir sonraki pandeminin ''kaynağını'' açıkladı
Güncelleme:

Bilim insanları, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgının grip virüsünden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Uluslararası bir araştırmada bilim insanlarının yüzde 57'si "bir grip virüsü" türünün, bir sonraki ölümcül pandeminin nedeni olacağını düşünüyor.

Çalışmayı yürüten Köln Üniversitesi'nden Jon Salmanton-García, gribin dünyanın en büyük pandemi tehdidi olduğu inancının, gribin sürekli geliştiğini ve mutasyona uğradığını gösteren uzun vadeli araştırmalara dayandığını söyledi.

Garcia, "Her kış grip virüsü ortaya çıkar. Bu salgınları küçük salgınlar olarak tanımlayabilirsiniz. Yeterince öldürücü olmadığı için az ya da çok kontrol altındalar; ancak bu durum sonsuza kadar böyle kalmayacak" diye konuştu.

Bilim insanları, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgının grip virüsünden kaynaklanabileceğini açıkladı.

GRİPTEN SONRA EN YÜKSEK OLASILIK: "HASTALIK X"

Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 21'ine göre, gripten sonra pandeminin bir sonraki en olası nedeni, bilim tarafından hala bilinmeyen ve "Hastalık X" olarak adlandırılan bir virüs olabilir.

Bu bilim insanları bir sonraki salgının, tıpkı Covid-19'un nedeni olan Sars-CoV-2 virüsü gibi bir anda ortaya çıkacak, henüz tanımlanamayan bir mikroorganizmadan kaynaklanacağına inanıyor.

Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından ciddi küresel tehdit olarak değerlendirildi.

Etiketler grip virüsü pandemi koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji 2 il için kırmızı alarm verdi Meteoroloji 2 il için kırmızı alarm verdi Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü Borsa İstanbul'dan büyük kaçış Borsa İstanbul'dan büyük kaçış İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: ''İş bulamayan buraya gelsin'' Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: ''İş bulamayan buraya gelsin'' Bakkalda intikam saldırısı kamerada Bakkalda intikam saldırısı kamerada Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu Hastane tuvaletinde gizli kamera rezaleti: Yıllarca görüntü kaydetmiş Hastane tuvaletinde gizli kamera rezaleti: Yıllarca görüntü kaydetmiş Belediye başkanından satılık makam aracı: ''Ön takım bakım istiyor çünkü yollar bozuk'' Belediye başkanından satılık makam aracı: ''Ön takım bakım istiyor çünkü yollar bozuk''