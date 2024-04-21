Bilim insanları bir sonraki pandeminin ''kaynağını'' açıkladı

Bilim insanları, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgının grip virüsünden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Uluslararası bir araştırmada bilim insanlarının yüzde 57'si "bir grip virüsü" türünün, bir sonraki ölümcül pandeminin nedeni olacağını düşünüyor.

Çalışmayı yürüten Köln Üniversitesi'nden Jon Salmanton-García, gribin dünyanın en büyük pandemi tehdidi olduğu inancının, gribin sürekli geliştiğini ve mutasyona uğradığını gösteren uzun vadeli araştırmalara dayandığını söyledi.

Garcia, "Her kış grip virüsü ortaya çıkar. Bu salgınları küçük salgınlar olarak tanımlayabilirsiniz. Yeterince öldürücü olmadığı için az ya da çok kontrol altındalar; ancak bu durum sonsuza kadar böyle kalmayacak" diye konuştu.

GRİPTEN SONRA EN YÜKSEK OLASILIK: "HASTALIK X"

Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 21'ine göre, gripten sonra pandeminin bir sonraki en olası nedeni, bilim tarafından hala bilinmeyen ve "Hastalık X" olarak adlandırılan bir virüs olabilir.

Bu bilim insanları bir sonraki salgının, tıpkı Covid-19'un nedeni olan Sars-CoV-2 virüsü gibi bir anda ortaya çıkacak, henüz tanımlanamayan bir mikroorganizmadan kaynaklanacağına inanıyor.

Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından ciddi küresel tehdit olarak değerlendirildi.