Binlerce öğrenci İstanbul'da Gençlik Dayanışma Sahnesi'nde buluştu

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İmamoğlu protestolarına katıldığı için tutuklanan öğrenci arkadaşları ile dayanışmak için Kadıköy'deki Festivalpark'taki Gençlik Dayanışma Sahnesi'nde buluştu.

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan arkadaşları için 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adıyla Kadıköy'deki Festivalpark'ta biraraya geldi.

Meydanda bulunan öğrencilerin "Üniversiteler burada, Tayyip nerede" sloganları attığı duyuldu.

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi, Koç, Galatasaray, Mimar Sinan, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi birçok okuldan öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için kortej halinde yürürken polis, Kadıköy Rıhtım’da öğrencilerin etrafında güvenlik bariyeri oluşturarak yürüyüşü engellemeye çalıştı.

Emniyet güçleri atılan sloganların kanunsuz olduğuna dair anons yaparken öğrenciler polise yuhlayarak karşılık verdi.