  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ağaç nedeniyle 41 daire icralık oldu

Bir ağaç nedeniyle 41 daire icralık oldu

Bir ağaç nedeniyle 41 daire icralık oldu
Güncelleme:

İstanbul'da bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu. Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki ağaç, 21 Ağustos 2022'de rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildiği park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu.

İtfaiye raporunda, doğal sebeplere bağlı olarak zamanla içten çürüyen ağacın devrildiği ifade edilirken, araç sahipleri de hasarlarını sigorta şirketlerinden tahsil etti.

41 DAİRE İCRALIK OLDU
Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

İTİRAZ ETTİLER
Daire sahiplerinin İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesine yazdığı itiraz dilekçesinde icranın haksız ve hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, bunun durdurulması talep edildi.

Sigorta şirketi de "rücu davası" açabilmek için arabuluculuğa gitti.

Etiketler daire istanbul icra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Libya'yı yutan selin yıkımı öncesi ve sonrası fotoğraflarında ortaya çıktı
Fas'taki depremde can kaybı 2 bini aştı
İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu
Hesaplanması değişen asgari ücret zammında 2 yeni rakam
Türkiye'de meyvenin kralı ve kraliçesi için hasat başladı
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş benzin ve motorinde kötü haberi verdi
Mansur Yavaş anketinden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber
Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi
Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor