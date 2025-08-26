  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Güncelleme:

Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Budak, bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifasını duyurarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Budak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir.

Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı.

Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim.”

DHA

text-ad
Etiketler CHP göle belediye başkanı istifa gökhan budak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi
Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var