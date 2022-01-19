Bir il kara teslim! Valilikten ''sokağa çıkmayın'' uyarısı

Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

Türkiye'de şiddetli kar etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sinop'ta karın şiddetini arttırması üzerine Valilik harekete geçti. Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

GEMİLER LİMANA SIĞINDI

Karadeniz’de şiddetli fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi, Sinop’un doğal limanına sığındı. Balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Fırtınanın etkili olmasıyla Sinop’a demir atan 34 uluslararası yük gemisi, hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar yollarına devam edecekler. Bölgede etkili olan fırtınanın deniz üzerinden gelmesi, kamerayla görüntülendi.

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, “Girdiğimiz haftadan itibaren bölgedeki kar yağışı ve şiddetli fırtına sebebiyle gemiler, geçişte zorlanıyor. Gün itibariyle fırtınanın şiddetlenmesiyle yollarına devam edemeyen yük gemileri, Sinop limanına demir attı. Hava şartlarından hem balıkçı teknelerimiz, hem de kuru yük gemileri etkilendi. Hepsi şuanda hava şartlarının iyileşmesini beklemek üzere limana demirlemiş vaziyette bekliyorlar" dedi.