  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilçede eğitime kar molası

Bir ilçede eğitime kar molası

Bir ilçede eğitime kar molası
Güncelleme:

Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin’in Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 18 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Artvin okul tatil eğitim kar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 gün önce kaybolan genç ölü bulundu 5 gün önce kaybolan genç ölü bulundu Bankaların konut kredisi kampanyalarında rüzgar terse döndü, en düşük faizi isteyen banka değişti Bankaların konut kredisi kampanyalarında rüzgar terse döndü, en düşük faizi isteyen banka değişti İnsan beyni ile ilgili sonucu sürpriz araştırma açıklandı İnsan beyni ile ilgili sonucu sürpriz araştırma açıklandı Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Bakanlıktan zehir saçan 3 oyuncak için toplatma kararı Bakanlıktan zehir saçan 3 oyuncak için toplatma kararı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi! FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi! Vize alamayan Türk öğrenciler okullarına gidemiyor Vize alamayan Türk öğrenciler okullarına gidemiyor Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı
Malta'dan daha büyük alanı ele geçirdiler Malta'dan daha büyük alanı ele geçirdiler ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Erken rezervasyoncular buraya: İşte Türkiye'nin en vazgeçilmez plajları... Erken rezervasyoncular buraya: İşte Türkiye'nin en vazgeçilmez plajları... Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor Acvit CEO'su İsmail Çetin'den asgari ücret önerisi Acvit CEO'su İsmail Çetin'den asgari ücret önerisi Altın alım satımında yeni dönem başlıyor Altın alım satımında yeni dönem başlıyor İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler