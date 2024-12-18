Bir ilçede eğitime kar molası

Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin’in Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 18 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.