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Bir ilde denize girmek yasaklandı

Bir ilde denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mavi bayraklı 5 plaj haricinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları sebebiyle 18-19 Ağustos tarihlerinde Kandıra’da bulunan Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci’de cankurtaran hizmeti veren mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada değişen hava şartlarına göre mavi bayraklı plajlarda da denize girmenin yasaklanabileceği ifade edildi. 

DHA

Etiketler kandıra denize girme yasağı
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