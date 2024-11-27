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Bir ilde okullar tatil edildi

Bir ilde okullar tatil edildi
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Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Van'ın 3 ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Etiketler okullar tatil edildi eğitime ara
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