Bir ilde okullar tatil edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.
Kar yağışının etkili olduğu Van'ın 3 ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol