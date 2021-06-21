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  3. Bir ''kısıtlama sonrası'' klasiği: Trafik felç!

Bir ''kısıtlama sonrası'' klasiği: Trafik felç!

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 19 Haziran Cumartesi günü 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Etiketler istanbul trafiği trafik kısıtlama sonrası
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