Bir sağlık çalışanı ''yoruldum'' yazılı mektup bırakıp intihar etti

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan 23 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni arkasında "yoruldum" yazılı bir intihar mektubu damarından ilaç alarak hayatına son verdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı iş hanında hareketsiz halde bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde gencin kendine enjektörle damarından ilaç verip intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin cansız bedeninin yanında bulunan ve yakınlarına bıraktığı mektubunda "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlıSaraylar Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Havuzlu İş Hanı'nda yaşanan olayda, PAÜ Hastanesi'nde ATT olarak görev yapan Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı bıçak bileme atölyesinde bu sabah çevre esnafı tarafından hareketsiz halde bulundu.

ENJEKTÖRLE DAMARINDAN İLAÇ ALMIŞ

İhbar üzerine iş hanına, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Ömer Ç.'nin kendine enjektörle damarından ilaç verip, intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin yanında, kullanılmış enjektör de bulundu.

''YAŞAMAYI BECEREMEDİM''

Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için ambulansla PAÜ Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırılan Ömer Ç.'nin intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda ise "Yaşamayı beceremedim. Nereye elimi atsam kuruttum. İntiharı kendi hür irademle yaptım. Sakın bana kızmayın, hepinizi çok seviyorum." yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.