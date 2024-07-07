Bir sigara grubuna daha zam geldi

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyonu sonrasında sigara ve alkollü içeceklerdeki ÖTV'ye gelen zamlar fiyat etiketlerine yansımaya başladı. BAT grubu sigaralarına da zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretici enflasyonunu açıklamasıyla Özel Tüketim Vergisi de güncellendi. Altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam geldi.

ÖTV artışı sonrası, sigara grupları da fiyat listesini güncellemeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zam sonrası BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 65 liraya çıkarken, en pahalı sigarası 79 liraya ulaştı.

Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Erol Dündar, nisan ayında BAT sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.





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GİB resmen ilan etmişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara zam miktarı 7,79 TL oldu.

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.