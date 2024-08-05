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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Türkiye'de sağanak yağmur gibi yağan zamlar tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ikinci ÖTV zammıyla zamlanan sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam geldi.

Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadesini de kullandı.

Zamlı sigara fiyatları bugün ( 5 Ağsutos Pazartesi ) itibarıyla geçerli olacak.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Türkiye'de sağanak yağmur gibi yağan zamlar tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ikinci ÖTV zammıyla zamlanan sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

 

Etiketler sigaraya zam sigaraya zam geldi ötv ötv zammı philip morris Özgür Aybaş
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