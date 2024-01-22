BM duyurdu: İsrail, üç insani yardım girişini engelledi
Birleşmiş Milletler, 2024 yılının ilk iki haftasında İsrail'in Gazze'ye gönderilen her dört yardımdan üçünü engellediğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 2024 yılının ilk iki haftasında Gazze'ye yönelik kritik düzeyde ihtiyaç duyulan insani yardım operasyonlarının genişletilmesinin engellendiği belirtildi.
Paylaşımda, "Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her dört insani yardım misyonundan üçüne erişim, İsrail güçleri tarafından engellendi" ifadesi yer aldı.
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