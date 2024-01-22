  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. BM duyurdu: İsrail, üç insani yardım girişini engelledi

BM duyurdu: İsrail, üç insani yardım girişini engelledi

BM duyurdu: İsrail, üç insani yardım girişini engelledi
Güncelleme:

Birleşmiş Milletler, 2024 yılının ilk iki haftasında İsrail'in Gazze'ye gönderilen her dört yardımdan üçünü engellediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 2024 yılının ilk iki haftasında Gazze'ye yönelik kritik düzeyde ihtiyaç duyulan insani yardım operasyonlarının genişletilmesinin engellendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her dört insani yardım misyonundan üçüne erişim, İsrail güçleri tarafından engellendi" ifadesi yer aldı.

Etiketler bm israil yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi