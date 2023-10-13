Bodrum'da susuzluk başladı!
Muğla'nın turistik kenti Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da dip seviyeye düşen ve su alımına kapatılan Mumcular ile Geyik barajları nedeniyle, su kesintileri yaşanıyor.
Bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00’dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şöyle:
Kumbahçe Üst Kotları
Yalıkavak Tilkicik mevkii
Koyunbaba DYP 4
Yokuşbaşı üst kotları
Umurça üst kotları
Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi üst kotlar
Çırkan
Geriş Erdemil bölgesi
Bitez üst kotlar
Gümüşlük üst kotlar
Peksimet alt kot
Kadıkalesi sahil bölgesi
Müskebi köy içi
Turgutreis eski otogar üstü bölgesi
Turgutreis Turgut Özal Bulvarı
Karabağ
Türkbükü üst kotlar
Torba üst kotlar
Gölköy üst kotlar
Yokuşbaşı
Çarşı
Umurça
Kumbahçe
Küçükbük üst kotlar
Gündoğan
Farilya üst kotlar
Kızılburun mevkii
Tankay depo
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