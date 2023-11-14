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Boğazda yasa dışı balık avına para cezası

Boğazda yasa dışı balık avına para cezası
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İstanbul Boğazı'nda yasalara aykırı şekilde balık avcılığı yapan kişiler yakalanarak 85 bin 767 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, genel devriye ve kontrollerde, Sarayburnu önlerinde bir gırgır teknesinin balık avcılığı yaptığını belirledi.

Tekneye yaklaşan ekipler, balıkçıların denizde 19 metrede gırgır ağı attığını tespit etti.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten, "sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapan" A.B, B.Y. ve T.Y'yi gözaltına alan ekipler, balıkçılara toplam 85 bin 767 TL ceza uyguladı.

İstavrit toplamakta kullanılan 900 metrelik gırgır ağı ise yediemin olarak gemi kaptanına teslim edildi.

Etiketler para ceza para cezası
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