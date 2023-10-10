Borsa’da 4 hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,36 artışla 8.304,81 puanla başlarken, 4 hisse güne tedbirle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,37 puan artışla ve yüzde 1,36 değer kazancıyla 8.304,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,92 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybıyla günü 8.193,44 puandan tamamladı.

Investing’in aktardığına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN ve MIPAZ hisseleri 10/10/2023 tarihinden 09/11/2023 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. GEREL paylarında 10/10/2023 tarihli işlemlerden 09/11/2023 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacak. VANGD payları 10/10/2023 tarihli işlemlerden 09/11/2023 tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.