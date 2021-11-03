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Boş kalan üniversite kontenjanları açıklandı

Boş kalan üniversite kontenjanları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki kontenjanın yüzde 14’ünün boş kaldığını söyledi.

AA’nın haberine göre Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

 YÖK başkanı, yükseköğretim kurumlarının yayın sayılarına bakıldığında son beş yılda kayda değer bir artış yaşandığını belirterek, 2015’te 44 bin dolayında yayın varken geçen yıl bu sayının 56 bin 500’ü geçtiğini söyledi.

Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, “Dün itibariyle kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14’ü kadardır” dedi.

 

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