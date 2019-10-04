Boykot çağrılarının üzerine Hamidiye Su'ya destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve başladıktan sonra, Türk Hava Yolları, bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Hamidiye Su ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Yapılan tüm boykot haberlerinin üstüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Seferihisar’dan destek geldi. İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasıyla peş peşe patlak veren boykot haberlerinin gölgesinde Seferihisar Belediyesi Hamidiye Su alımı sözleşmesi imzaladığını açıkladı. İBB markası Hamidiye Su Seferihisar Belediyesi’ne ait halk marketin raflarında yerini aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğu’na destek amaçlı Seferihisar Belediyesi olarak açtığımız Halk Market’in raflarında Hamidiye Su’yu bulabilirsiniz. Seferihisar halkına sağlıklı bir su sunalım istiyoruz” dedi.

Seferihisar Belediyesi Halk Market’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 0.5 litre pet suyun 65 kuruş, 19 litre damacana suyun 5 TL olarak satışa sunulacağı belirtildi. Seferihisar Belediyesi’ne ait halk markette bugün itibari ile Hamidiye Su’yun tüm çeşitleri satışa sunuldu.