BTP, Atatürkçü Parti olarak merkeze yerleşiyor

Yıllardır Atatürkçü çizgisinden taviz vermeyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), her aşamada Atatürk’ü sahiplenen Parti olarak merkeze yerleşiyor.

HABER ANALİZ // 10 Kasım’ın yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığına en sert tepki Bağımsız Türkiye Partisi ve genel başkanı Hüseyin Baş’tan geldi.

Kamuoyunda bugüne kadar BTP’yi tanımayan bazı çevreler de bu çıkışla birlikte partiyi ve liderini takip etmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik son yıllarda sistemli bir iftira ve itibarsızlaştırma çabası sürse de, 29 Ekim ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e akan milyonlar bu çabaların amacına ulaşamadığı gibi toplumun büyük bir bölümünün Atatürk ve onun ilkeleri etrafında kenetlendiğini bir kez daha gösterdi.

Ancak yıllardır Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıktığını savunan kesimlerin bile ‘Atatürk benzeri’ figüranlarla sahte Atatürkçülük yaparken, Atatürk’ün ilkelerini tutarlı şekilde savunan Bağımsız Türkiye Partisi, özellikle gençlerin ilgisini çekmeye başladı.

BTP Lideri Hüseyin Baş, her konuşmasında merkeze Atatürk’ü alıyor..

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, parti kurmayları ve teşkilatı ile beraber tek ses olarak “Atatürk kırmızı çizgimiz” ilkesinden hareket ederek Atatürk’e saldıranların karşında duruyor.

Hüseyin Baş ve BTP’nin bu çizgisi, özellikle son yıllarda ülkenin kurucusunu gerçekten rehber edinen bir siyasi yapıya duyulan ihtiyacı da ortaya koyuyor.

Bu durum vatandaşların da gündeminde. BTP yöneticileri, her gün partilerine üye olmak için yüzlerce başvuru aldıklarını söylüyor.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medyada yayınladığı videolarda “Atatürk’ü kaybedersek vatanı kaybederiz. Birlik, dirlik ve güçlü olmamız için Atamıza sahip çıkmalıyız” mesajları içeren videoları paylaştıktan sonra milyonlar tarafından izleniyor ve paylaşımlara binlerce yorum yapılıyor.

“Atatürk’ün Bayrağını BTP taşır”

Toplumun önemli bir kesimi, “Yıllardır ‘Atatürkçü’ geçinenler, son yıllarda menfaatleri uğruna Atatürk’ü ağızlarına alamaz oldular. Samimi Atatürkçü arıyorsanız, Atatürk’ün çizdiği yolda yürümek istiyorsanız Bağımsız Türkiye Partisi kadroları en isabetli yerdir” demeye başladı.

BTP'yi dikkatlice izleyin..

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