BTP'den AA'ya tepki: Haydar Baş'ın ismini sansürlediler

Hafta sonu Balıkesir’in Gönen ilçesinde Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılan ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın onur konuğu olarak katılıp dereceye girenlere ödüllerini verdiği Türkiye Motokros Şampiyonası’nın haberini yapan Anadolu Ajansı'nın tutumu, yartışmslata yol açtı.

Bütün siyasi parti ve kurumlara eşit mesafede olması gereken devletin resmi haber ajansı, yarışma haberinde Prof. Dr. Haydar Baş ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ismini kullanmadı.

Anadolu ajansının bu tavrına Bağımsız Türkiye Partisinden tepki geldi.

İşte BTP’den yapılan o açıklama…



Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Çeşitli kategorilerde 83 sporcunun katıldığı yarışlar merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş anısına gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu bunu teyit etti.

Gönen Belediyesi bu durumu aylar öncesinden yaptığı ilanlarla tüm kamuoyuna duyurdu.

Yarışma parkurunun her yerine asılan afişlerle ve podyumdaki afişte yarışmanın Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlendiği çok net bir şekilde ifade edildi.

İki gün süren ve tam bir centilmenlik havasında geçen yarışmaya onur konuğu olarak katılan Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş ve Gönen Belediye Başkanı Sayın İbrahim Palaz, yarışmanın Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlendiğini tekrarladılar.

Ancak bu başarılı organizasyonun haberini yapan devletin resmi ajansının takındığı tavır bizleri üzdü, hayal kırıklığına uğrattı.

Anadolu Ajansı organizasyonla ilgili haberinde hem Prof. Dr. Haydar Baş ismine, hem de başarılı sporculara ödüllerini veren Genel Başkanımız Hüseyin Baş ismine yer verilmedi.

Anadolu Ajansının bu tavrının sebebini merak ediyoruz.

Hemen hatırlatalım, Anadolu Ajansı milletin vergilerinden toplanan paralarla ayakta duran ve bütün siyasi partilere eşit mesafede durup hepsine yer vermesi gereken resmi bir kurumdur.

Dolayısıyla bu kurumun sahibi millettir.

Böyle bir kurumun, bir partinin ya da zümrenin ajansı değil, milletin ajansı gibi davranması elzemdir.

Anadolu Ajansı'na düşen, olayları çarpıtarak, bağlamından koparak abonelerine servis etmek değil, olayları olduğu gibi objektif bir şekilde haberleştirmektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ajanstan beklenen budur.

Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Anadolu Ajansı'ndan özür ve telafi bekliyoruz.

Şunu bir kez daha hatırlatalım;

Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı için politikalar üretmeye devam edecektir.

Bu dünde böyleydi ve inşallah kıyamete kadar da böyle olacaktır.

Partimizin bu tavrından rahatsız olanlar şunu çok iyi bilsinler; sizleri rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Unutmayın; güneş balıkça sıvanmaz.

Hakkın hakikatın karşısında hiç bir çarpıtma, art niyet duramaz.

Bağımsız Türkiye Partisi Yüce Türk milletinin geleceğidir.

Anadolu Ajansı'nı, yaptığı bu art niyetli haberden dolayı kınıyor, misyonunu uygun haberler yapmaya davet ediyoruz.