Bu illerimizde okullar tatil edildi; memurlar da izinli sayılacak...

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan Sibirya soğukları ve kar tağışı nedeniyle pek çok ilimizde okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün de çok sayıda ilimizde eğitime kar tatili kararı verildi.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Ağrı'da yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların ve çalışanların dikkatli olmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi.

Ardahan'da eğitime 'kar' engeli

Ardahan'da, Posof ilçesi hariç yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Ardahan Valiliği, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği, Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.

Artvin Şavşat’ta eğitime kar engeli

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının ulaşımı da etkilediği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bilecik'te okullar bir gün tatil edildi

Bilecik merkez ve 2 ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, Bilecik Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen mezkur yerlerde bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bingöl’ün 5 ilçesinde okullara kar tatili

Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinin tamamında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları bugün da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli saylacaklardır" denildi.

Bitlis’te okullara kar engeli

Bitlis il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, gece boyunca yağma ihtimali ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu'da 5 ilçede eğitime kar engeli

Bolu'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez ilçe dahil 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Merkez ilçe, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde Taşımalı Eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime (1) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde eğitime kar engeli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verilirken, İznik ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi olarak taşıma çerçevesinde, özel eğitim ve kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, İznik'te ise Candarlı İlk ve Ortaokulu ile Sansarak İlkokulu'nda eğitime 1 gün ara verilirken, Gürmüzlü, Hacıosman, Kırıntı, Elmalı, Candarlı, Sansarak, Kırkharman, Sarsu ve Kutluca mahallelerinden taşıma yoluyla gelen ilk, orta ve lise öğrencileri de kar tatilinden yararlandı.

Elazığ’da eğitime ara verildi

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimiz genelinde 20 Şubat Perşembe günü hava muhalefetinden dolayı eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda malül, engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gününüzü güzel değerlendirmenizi dilerim" ifadelerine yer verdi.

Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan’da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan’da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada;

"Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Bu tatili sadece bir kar tatili olarak değil; sevdiklerimizle daha çok vakit geçirme, kitap okuma, sohbet etme, birbirimizi dinleme ve anlama fırsatı olarak görmeliyiz. Bir bardak çay ya da kahve eşliğinde bir kitabın sayfalarında kaybolmak, çocuklarımızla oyunlar oynamak, büyüklerimizi arayıp hâl hatır sormak için güzel bir fırsat. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, hava şartlarına karşı tedbirli olalım ve birbirimize destek olalım" denildi.

Erzurum’da eğitime 1 gün kar tatili

Erzurum Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İlimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde yoğun kar yağışının aralıklı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde de devam edeceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği değerlendirildiğinden buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hakkari'de eğitime kar tatili

Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Hakkari ve ilçelerinde 20 Şubat Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir duruma karşı hazır bekliyor.

İstanbul'da eğitime 1 gün ara

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde bugün okulların tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

Kars'ta eğitime ve ulaşıma kar engeli

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden eğitime 1 gün ara verildi. Kar ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kent genelinde 55 köy yolunun ulaşıma kapandı.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı devam etmesine rağmen kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipiden dolayı Kars Valiliği'nce eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Kars il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur’an Kursları dahil eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan, Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze bağlı 4, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 8, Digor’da 3, Kağızman’da 4, Sarıkamış’ta 19, Selim 5 ve Susuz’da 9 olmak üzere toplam 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını devam ettirirken, etkili olan tipi çalışmaları zaman zaman aksatıyor. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kastamonu’da merkez ilçe ile İnebolu’da taşımalı eğitime ara verildi

Kastamonu’nun merkez ilçesi ile İnebolu’da taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi.

Kastamonu’da olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar bir kez daha tatil edildi. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek tehlikeli durumlarla buzlanmaya karşı merkez ilçe ile İnebolu’da 20 Şubat 2025 Perşembe günü köy okullarına ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde okullar kar sebebiyle tatil edildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarida çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli’de eğitime kar engeli

Kocaeli’de kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Muş’ta okullar 1 gün tatil edildi

Muş Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında. Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için. Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için. Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için. Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için. Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Rize’de eğitime kar engeli

Rize Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle tüm il genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 8 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de izinli sayılacağının duyurulduğu açıklamada "Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekilmelidir" ifadeleri kullandı.

Sakarya’da kar sebebiyle eğitime 2 günlük ara

Sakarya’da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle okullar 2 gün tatil edildi.

Sakarya’da bugün ve Cuma günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle şehir genelinde resmi ve özel okullarda eğitime iki gün ara verildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Siirt'te taşımalı eğitime kar tatili

Siirt’te olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20.02.2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sivas’ta eğitime bir gün ara verildi

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.

Sivas’ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası Sivas Valiliği eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerimizde kuvvetli buzlanma meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelindeki, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Tunceli’de 3 ilçede eğitime ara verildi

Tunceli’de yoğun kar yağışından dolayı 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda ise eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Van Bahçesaray'da eğitime kar engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz havadan dolayı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bahçesaray'da etkisi süren yoğun kar yağışı, buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yalova'da bazı okullarda eğitime 1 günlük ara verildi

Yalova Valiliği 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen okulları açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hülya Kaya başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine istinaden, kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verilmesi kararı verildi. Toplantıda ayrıca çalışan engelli, hamile ve kronik hasta personelin de aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz Merkez İlçemiz, Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar, Sugören İlkokulu/Ortaokulu, Kardelen İlkokulu/Ortaokulu, Kirazlı İlkokulu, Kurtköy İlkokulu Termal İlçemiz; Termal Fen Lisesi, Akköy İlkokulu/Ortaokulu, Üvezpınar İlkokulu, Termal İlkokulu, Termal İmamhatip Ortaokulu, Termal Ortaokulu Çiftlikköy İlçemiz; Kılıç İlkokulu/Orta okulu, Altınova İlçemiz; Hacı Ali Saruhan İlkokulu /Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, Subaşı İlkokulu, Subaşı Ortaokulu, Piyalepaşa Anaokulu, Tüm il geneli taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler, tüm özel eğitim öğrencileri için 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. (Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz ve ismi belirtilmeyen tüm köy okulları 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime devam edecektir.) Ayrıca kamu kurumlarında (işleyişi aksatmayacak şekilde birim amirleri tarafından değerlendirilerek) çalışan engelli, hamile ve kronik hasta personelin de aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yozgat’ta eğitime bir gün daha ara verildi

Yozgat il merkezinde eğitime bir gün daha ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.