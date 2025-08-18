Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti!

  1. Anasayfa
MetroPoll Araştırma tarafından 26 ilde yapılan "bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına AK Parti ile MHP'nin oy oranlarındaki düşüş damgasını vurdu.

Metropoll Araştırma tarafından 17-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa..." son anketi, siyasette dengelerin değiştiğini ortaya koydu.

Metropoll'ün 26 ildeki anket sonuçlarıında CHP yüzde 32,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,3 ile ikinci parti oldu. 

Ankette DEM Parti yüzde 7,6, İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 6,7’lik oranlarıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. 

MHP’nin yüzde 5,1 ile ancak 6. sırada yer alması dikkat çekti. 

İşte MetroPoll'ün anketinin sonuçları:

