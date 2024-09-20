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Bunu da gördün Türkiye: Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar

Bunu da gördün Türkiye: Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar
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Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin cinayetine ilişkin soruşturma sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ''bu kadarına da pes'' dedirtti. Narin'in ismi ve fotoğrafıyla açılan kadın kuaförü tepkilere neden oldu.

Diyarbakır, Tavşantepe köyünde cinayete kurban giren 8 yaşındaki Narin G.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında her gün neredeyse yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.

Son olarak Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuvalların serisi itirafçı Nevzat B.'nin evinde çıkmıştı. Tutuklu sayısı da yenge Hediye G.'nin tutuklanmasıyla 12’ye yükselmişti.

NARİN’İN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Soruşturma devam ederken bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf herkesin sinirlerini bozdu.

Hangi ilde olduğu bilinmeyen bir kadın kuaförünün Narin'in ismi ve fotoğrafıyla dükkan açtığı görüldü.

Kuaförle ilgili sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin cinayetine ilişkin soruşturma sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ''bu kadarına da pes'' dedirtti. Narin'in ismi ve fotoğrafıyla açılan kadın kuaförü tepkilere neden oldu.

Etiketler diyarbakır narin cinayeti kadın kuaförü
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