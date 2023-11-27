  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursaspor stadının ismi değişti

Bursaspor stadının ismi değişti

Bursaspor stadının ismi değişti
Güncelleme:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un stadyumunun ismi resmen Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor’un maçlarını oynadığı stadın ismi resmen değişti. Başkan Recep Günay ve yönetiminin girişimi sonrası Cumhuriyetimizin 100. yılına özel stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak değiştirmişti.

Ancak bu durum TFF’nin resmi sitesine yansımamış ve uzun süre Büyükşehir Belediye Stadı olarak kalmıştı. Bugün itibarıyla stadyum ismi değişti ancak sponsor firmanın ismi yer almadı. TFF’de yer alan isme göre stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak açıklandı.

BURSASPOR'UN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde soğuk havada gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler stad bursaspor isim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi de ilk rakam da belli oldu
Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
MTV'de indirim olacak mı?
İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü
27 Kasım haftası burç yorumları
Cezaevinde Dilan Polat alarmı! ''İntihar etmek istiyorum'' deyince...