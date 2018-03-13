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  3. 13 Mart 2018 23:36

ByLock'u inkar etti, kaç kez girdiği ortaya çıktı !

Samsun'da FETÖ soruşturmasında ByLock kullanmadığını iddia eden bir kişinin kaç kez girdiği ortaya çıktı.

ByLock'u inkar etti, kaç kez girdiği ortaya çıktı !
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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sağlık memuru ByLock kullanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi ancak yapılan araştırmada 62 bin 152 kez ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıktı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan sağlık memuru Salih Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı iddia edilen Salih Ş.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sağlık memuru Salih Ş., eşinin böbrek hastası olduğunu ileri sürerek tahliyesini talip etti. Salih Ş.'nin yapılan araştırma sonucu ByLock'a 62 bin 152 kez giriş yaptığı ortaya çıktı. Savcı, mütalaasında Salih Ş.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Salih Ş.'nin avukatı yazılı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine tutukluluk halinin devamına tarar verilerek duruşma 17 Mayıs'a ertelendi. 

bylock , samsun , fetö
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