Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki engelli çocuğa istismar

İstanbul'daki Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun tedavi sırasında istismara uğradığı iddiasıyla 26 hastane çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun istismara maruz kaldığı iddia edildi.

Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar edildiği anlaşıldı.

Mide bulandıran iddialar sonrasında aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

Hastanenin üst düzey yöneticileri yaptıkları açıklamada, olayı Sağlık Bakanlığı’na tüm ayrıntılarıyla bildirdiklerini belirterek, “Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak” dediler.

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