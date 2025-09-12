  1. Anasayfa
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
Güncelleme:

Tekfen Holding, Can Holding'in şirkette sahip olduğu yüzde 17,56'lık ortaklık paylarına el ekonulduğunu duyurdu.

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredilmişti.

Şirketin Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık paylarına da el konuldu. 

Tekfen Holding tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplam %1,756 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.İ sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır. Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirim yapılmıştır.”

