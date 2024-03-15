Çanakkale açıklarında bot faciası: Çok sayıda ölü var

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 5'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." dedi.

Aktaş, botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilginin olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." diye konuştu.

Can kaybı 21'e yükseldi

Batan botta yer alan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 21'e yükseldi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır."

Cesetlerden 11'i Kabatepe Limanı'na getirildi

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 20 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma devam ederken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan tarama yapıyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

AA