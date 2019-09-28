Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Köprünün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisindeki kesonların üzerine üçüncü bloklar da konuldu. 318 metre olacak köprü ayakları, biraz daha yükseldi. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık, köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı. Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam eden bloklarla köprü ayakları önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak.