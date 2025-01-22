Çanakkale’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir, Bursa gibi komşu illerde de hissedildi.

AFAD, Ege Denizi’inde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD, deprem sonrasında olumsuz bir durum ihbarı almadıklarını paylaştı.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini yer aldı.

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...