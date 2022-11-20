Çanakkale’de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bu gece ve yarın da devam etmesi beklendiğinden, eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kuvvetli lodosun, bu gece (20 Kasım) saatlerinden itibaren yarın akşam (21 Kasım) saatlerine kadar il genelinde yer yer 90 km/sa üzeri hızda kuvvetli fırtınaya dönüşeceği uyarısı yaptı.

Hayatı olumsuz etkileyeceği ifade edilen kuvvetli fırtına nedeni ile Çanakkale Valiliği, bir dizi tedbir kararı aldı. İl Afet Müdahale Planı’nda görevli bulunan personele “hazır olun” talimatı veren Valilik, yurttaşlara yönelik ise fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 21 Kasım tarihinde bir gün süreyle idari idari izinli sayılacağı ifade edildi. Açıklamada “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.