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Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınında Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Programda AHBAP'a çadır ve konserve satması sonrası gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Bakan Kurum, Kızılay'a yapılan eleştirilere "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun her türlü çalışmayı yapmak üzere bir mücadele yaptılar. Burada Kızılay'ı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı. Kurumlarımızı korumak zorundayız" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay Başkanı da kurumu korur inşallah" diyerek bir istifa göndermesi yaptı.

Mehmet Akif, "Kızılay Başkanı kurumu korur derken, nasıl korunması gerektiği konusu kendisine çokça söyleniyor. Belki orada durmayarak korur anlamında söyledim. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın" diyerek Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

 

Etiketler murat kurum canlı yayın istifa kızılay kerem kınık mehmet akif ersoy kızılay başkanı
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