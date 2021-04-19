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Canlı yayında OHAL teklifi

HaberGlobal ekranlarında canlı yayınlanan “Müzakere” programında hukukçu Ersan Şen "OHAL" istedi.

HaberGlobal ekranlarında canlı yayınlanan “Müzakere” programında son açıklanan koronavirüs tablosu hükümete sert eleştirilere neden oldu.

Bugünkü verilere göre Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 318 kişi daha hayatını kaybederken, 3 bin 101 'hasta' olmak üzere 55 bin 802 yeni 'vaka' tespit edildi.

Hukukçu Ersan Şen bu durumu iktidarın yasaklar koyup kongreler yaparak bu yasaklara uymamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Ersan Şen bu saatten itibaren herhangi bir önlemin salgınla mücadeleyi sağlayamayacağını belirterek “OHAL ilan edilmelidir” önerisinde bulundu.

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Etiketler ohal koronavirüs tablo olağanüstü hal
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