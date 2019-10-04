Çapa Tıp Fakültesi'nde eylem: Geçit vermeyeceğiz

Hekimler ve öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelerek Aksaray Şube binalarının yerinde yenilenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Çapa Esnafları Derneği üyeleri ise “Taş yerinde ağırdır” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sağlık örgütleri adına basın açıklamasını okuyan İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip “Kolonlar çatladı, beton sıvalar döküldü ve altlarından paslı demirler, toza dönmüş betonlar çıktı. Onlarca yıldır riskli ve çok riskli binalarda eğitim vermişiz, onlarca yıldır hem bizim, hem öğrencilerimizin hem de hastalarımızın hayatı pamuk ipliğine bağlıymış.Bizler sağlık emekçileriyiz. Her gün üzerimize düşeni yapıp eğitim ve sağlık kurumlarını ayakta tutuyoruz. Çalışma ortamlarımızın depremde yıkılma riskinin engellenmesini talep ettiğimizde bize hizmet binaları kapanırsa döner sermaye gelirleri düşer, sizi işten çıkarırız diyorlar. Bizi ya ölüm ya işsizlikle tehdit ediyorlar. Biz ne sıtmaya ne de ölüme razı değiliz. Biz birlik olduğumuzda biliyoruz ki sıtmayı da, depremi de yeneriz” değerlendirmesini yaptı.

Devletin yurttaş aldığı deprem vergilerine dikkat çeken Saip, depremi fırsata çevirerek İstanbul Tıp Fakültesi’ni yerinden, yurdundan uzaklaştırıp Hasdal’a taşıma girişiminden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Bilimsel temellerde geliştirilmiş bir projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesini talep eden hekimler ve öğrenciler “Çözüm hemen şimdi. Çünkü yarın çok geç olacak. Ve kaybeden Türkiye olacak” dedi.

Çapa Tıp Fakültesi girişinde düzenlenen basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası, Dişhekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Eczacı Odası üyeleri, hastane çalışanları,çevre esnafı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Sağlık emekçileri “Depremde hasar gören fakülte binalarımızın hızla yerinde yapılanmalıdır”,“Fakültemizi bırakmak istemiyoruz”, “20 yıldır alınan deprem vergileri nerede”, “Deprem fırsatçılığına geçit vermeyeceğiz” dövizleri taşıyarak “ Yaşatırken ölmek istemiyoruz” sloganı attı.İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Turhan Atalay, 2013 yılında yapılan incelemede İstanbul Üniversitesi’ne ait 17 binada çok ciddi hasar olduğunun tespit edildiğini kaydederek, toplamda 50’nin üzerinde hasarlı binanın en kısa süre içinde yerinde yenilenmesini istediklerini belirtti.