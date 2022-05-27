Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak görülen Gezi davasından ayrılan Çarşı davasında ilk duruşmada da "erteleme" kararı çıktı.

35 sanıklı Çarşı davasının, Gezi davasıyla ayrıldıktan sonra ilk duruşması 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık'ın haberine göre mahkeme heyeti, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan, dönemin başbakanlık çalışma ofisine yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının istenmesine karar verdi ve böylece Çarşı davası bir kez daha ertelendi.

Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

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