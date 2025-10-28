Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.



Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İHA