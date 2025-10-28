  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı
Güncelleme:

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İHA

text-ad
Etiketler deaş çatışma terör örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi
Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!