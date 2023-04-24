Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede" diyerek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajda, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.