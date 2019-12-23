Cehennem Vadisi'nin şelaleleri dondu

Bölgede etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Kars Kalesi’nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde yer alan eski HES barajının yüzeyinin bir kısmı ile baraja su sağlayan Kars Çayı’nın bazı bölümleri de bu nedenle buz tuttu.

5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’ndaki Cehennem Vadisi’nde de soğuk hava etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki uçurumları, şelaleleri ve su kaynakları ile bilinen vadideki şelale ve su kaynakları soğuk nedeniyle tamamen dondu.