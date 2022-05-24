Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok

Geçtiğimiz yıl bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını söylemesiyle tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, yine tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Şengör, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın olmadığını öne sürdü.

Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Türk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Celal Şengör'ün sosyal medyanın gündemine oturan açıklamaları ise iki büyük peygambere ilişkin oldu. Celal Şengör, tarihte Hazreti İbrahim diye birinin olmadığını 'bunun masal olduğunu" iddia etti. Tevrat, İncil ve Kur'anı Kerim için '3 tane kutsal kitap denilen' diyerek alaycı bir kullanan Celal Şengör'ü Fatih Altaylı 'İstersen Celal şen bu konuya hiç girme' diyerek durdurmaya çalıştı. Ancak Celal Şengör 'Hayır bu önemli' diyerek Hz. Musa diye birisinin de hiç olmadığını söyledi. Celal Şengör, üç büyük dinin; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamın da din geleneğinden türemiş bir branş olduğunu da iddia etti.

Celal Şengör'ün 2 büyük peygamber ve 3 büyük dinle ilgili sözleri şöyle:

-Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı.