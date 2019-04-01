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  3. 01 Nisan 2019 04:06

CHP aday göstermemişti; ipi göğüsledi

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP tarafından bu yıl aday gösterilmeyince bağımsız olarak girdiği Kırklareli Belediye Başkanlığı yarışını önde götürüyor.

CHP aday göstermemişti; ipi göğüsledi
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Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürerken Kırklareli'de CHP'nin aday göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu bağımsız aday olarak girdiği yarışı önde götürüyor.
 
BAĞIMSIZ ADAY VE MHP'Lİ ADAY KAFA KAFAYA
 
2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Kırklareli Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu seçilmiş ve 2014-2019 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanı olmuştu. CHP bu yıl Kırklareli'de Kesimoğlu'nun yerine Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti. Bu gelişmenin üzerine bağımsız olarak seçime giren Kesimoğlu, yüzde 99 oranında açılan sandıktan yüzde 37,53 ile birinci bulunuyor. Kesimoğlu'nun en yakın rakibi olan MHP'li aday Derya Bulut'un oy oranı ise yüzde 36,93

Mehmet Siyam Kesimoğlu , Kesimoğlu
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