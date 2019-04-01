CHP aday göstermemişti; ipi göğüsledi

Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürerken Kırklareli'de CHP'nin aday göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu bağımsız aday olarak girdiği yarışı önde götürüyor.



BAĞIMSIZ ADAY VE MHP'Lİ ADAY KAFA KAFAYA



2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Kırklareli Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu seçilmiş ve 2014-2019 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanı olmuştu. CHP bu yıl Kırklareli'de Kesimoğlu'nun yerine Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti. Bu gelişmenin üzerine bağımsız olarak seçime giren Kesimoğlu, yüzde 99 oranında açılan sandıktan yüzde 37,53 ile birinci bulunuyor. Kesimoğlu'nun en yakın rakibi olan MHP'li aday Derya Bulut'un oy oranı ise yüzde 36,93