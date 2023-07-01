CHP heyeti Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti

CHP Milletvekilleri, Merdan Yanardağ'ı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP Milletvekilleri, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ziyaretlerinin ardından Marmara (Silivri) Cezaevi önünde açıklama yaptı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklamasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan heyet, Silivri Cezaevi’nde tutulan Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Heyet ziyaretin ardından açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“TELE1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, arkamda gördüğünüz Silivri Cezaevi’nde. Haksız tutukluluk sürecinin başlamasının üzerinden 4 gün geçti. Kendisiyle 45 dakika süren bir görüşme yaptık. Merdan Yanardağ son derece moralli, sağlıklı ve keyifli gördüm. Herkese kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Tıpkı Merdan Yanardağ gibi biz de dimdik ayakta olacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin mahkemelerin, hakim, savcı ve cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ’ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, kanalına haksız yere saldırıldı. O ne bir suçlu, ne bir terörist. Sizin de sadece Merdan Yanardağ’ın yanında değil, TELE1’in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz.”

“TELE1’E DESTEK OLMANIZI BEKLİYORUZ”

“CHP’nin kurduğu heyetten 2 arkadaşımız yarın da Merdan Yanardağ’a ziyaret edecek. Biz her gün Merdan Yanardağ’ı unutturmamak için, muhalif medyayı susturmalarına engel olmak için parti olarak elimizden geleni yapacağız. Sizlerden beklentimiz TELE1’e desteğiniz… Bir muhalif medyanın eksilmesine hiçbirimizin artık rıza göstermesi mümkün değil.”

CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise şöyle konuştu:

Bayram günü cezaevinde bir gazeteciyi ziyaret etmek zorunda kalmamız, Türkiye’de basın özgürlüğünün, demokrasinin, halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu başlı başına gösteren bir şey. Cezaevlerinde; gazeteciler, aydınlar, hak savunucuları, aktivistler ve siyasetçiler maalesef bayrama ailelerinden, sevdiklerinden mahrum girdi. Bunlardan sonu da maalesef Merdan Yanardağ oldu.