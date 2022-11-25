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CHP İl Başkanlığı’na kayyım atandı

CHP İl Başkanlığı’na kayyım atandı
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CHP’nin Şanlıurfa İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Ferhat Karadağ’ın ilçe yönetimlerini görevden almasıyla ilgili açılan dava sonucu mahkeme, kongre yapmak üzere geçici bir kurul atadı.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’na 21 Şubat 2022’de atanan Ferhat Karadağ’ın, 45 gün içerisinde kongre yapmak yerine beş ilçede yönetimleri görevden alması sonrası açılan davalar sonuçlandı.

Buna göre, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kongre yapmak üzere yeni bir geçici kurul atandı.

CHP’nin Şanlıurfa İl Başkanlığı’na atanan Ferhat Karadağ, Eyyübiye, Suruç, Karaköprü, Ceylanpınar ve Haliliye olmak üzere beş ilçede yönetimi görevden almıştı.  

İl başkanlarının kararı yargıya taşıması sonrası Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, karar çıktı. Mahkeme, 23 Kasım’da verdiği kararla yönetimi, 'yasal süreç içerisinde olağanüstü kongre kararı almadığı gerekçesi' ile görevden aldı. Mahkemenin kongre yapmak üzere atadığı yeni kurulda, Ahmet Budak, İbrahim Halil Pakır, Nuket Aktaş, İmam Ali Keskinbıçak ve Zeliha Uyar yer aldı.

 

Etiketler CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı CHP'nin Şanlıurfa İl Başkanlığı chp kayyım kayyum
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