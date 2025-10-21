CHP, Irak ve Suriye tezkereleri için kararını verdi

CHP, Irak ve Suriye’de bulunan Türk askerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerelere 'Hayır' deme kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl ve Lübnan'da bulunan askerlerin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşmek üzere toplanırken CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' kararı aldı.