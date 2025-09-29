CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı

  1. Anasayfa
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından ardından 24 Eylül'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İl Başkanı seçilmişti.

Çelik, bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. 

