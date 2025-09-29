CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı

İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sahneleri de Türkiye'yi de terk etmişti... Eşinden boşanan Asena'nın sahnelere dönüşü olay oldu

5,4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce bilmişti, şimdi de başka bir noktayı işaret etti

Ekranların sevilen dizisinde izleyicinin tepkisini çeken hata

Türkiye'de milyonlarca cep telefonunun fişi çekiliyor! 3 ay sonra kullanıma kapatılacak

Nejat İşler'le tartışıp ünlü oyuncuya kafa atan muhabirden yeni açıklama

Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı

Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kafaları karıştıran şüphe

Bakanlık'tan işe alım müjdesi: 18 bin personel alımı yapılacak

AK Parti'deki istifa furyasının perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin seyyanen zammı büyük tepki çekecek!

Maçın hakemi yeni kuralı yanlış yorumladı, 90+5'teki gol bir kulübün yönetimini götürdü..

Togg T10F'in ve Togg T10X'in Almanya satış fiyatı belli oldu

Bülent Ersoy tek şartla mal varlığını bırakacağı kişiyi aradığını ilan etti!

24 yaşındaki bir genç kadın yüksek sesle müzik dinlediği için katledildi!

Hülya Avşar kiracısıyla davalık olup yeni kirasını mahkemeye belirletti!

Sosyal medyada aşka gelen Yeliz Yeşilmen filtrenin dozunu kaçırınca olanlar oldu

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bir il daha büyükşehir oluyor

Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı; geceye Saran ve Tedesco'nun sözleri damgasını vurdu

CNN Türk canlı yayında Hande Fırat ile Melik Yiğitel birbirine girdi