CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. İstinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Gürsel Tekin, kongrenin iptal edilmesi kararı alınması sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı. 

"HUKUKEN ARTIK BİR KAYYUM KARARI YOKTUR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, alınan yeni kararla usulsüzce verilen iptal kararının ortadan kalktığını belirterek ''İstanbul 45. Asliye'nin aldığı karar ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyum kararı yoktur'' dedi. 

